سالم: قرار مد منحة العمالة غير المنتظمة يعكس إحساس الرئيس بالشعب

أشاد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، نائب طهطا بمحافظة سوهاج، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمنطقة مسطرد فى محافظة القليوبية.وقال "سالم" في تصريح لـ "الدستور" إن هذا القرار الحكيم يعكس مدى إحساس الرئيس بشعبه، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا، والتي أدت إلى وقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، مثل أعمال البناء وغيره من الاعمال المرتبطة بالسياحة الداخلية مثل إغلاق الشواطئ والمتنزهات، ما أثر على دخل العمالة غير المنتظمة.وعن مصادر تمويل تلك المنحة خلال المدة التي أشار إليها السيسي، أفاد سالم أن وزارة المالية هي المسئولة عن توفيرها، ومن ثم تحديد مصادرها.