بريطانيا تحذر من موجة ثالثة لكورونا

حذر المستشار العلمي للحكومة البريطانية مارك وولهاوس من أن البلاد قد تواجه موجة ثالثة من فيروس كورونا وقيود الإغلاق لن تحل المشكلة.وقال البروفيسور وولهاوس عضو المجموعة الاستشارية العلمية - ببرنامج "أندرو مار" على قناة بي بي سي الإخبارية نقلته صحيفة "إيفيننج ستاندارد"، إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا أو كوفيد-19 أصبحت "محتملة".وأضاف: "الإغلاق لا يحل المشكلة بل يؤجلها، ولهذا نحتاج إلى نوع آخر من الحلول، أو بدلًا من ذلك، إذا اعتقدنا أن اللقاح لن يكون متاحًا في غضون ستة أشهر أو 12 شهرًا أو عامين.وأشار وولهاوس إلى أن الاختبار الجماعي يمكن أن يكون أحد البدائل القليلة للقاح إذا أرادت البلاد تجنب ارتفاع ثالث للإصابات، موضحا أن الحكومة "بشكل أساسي" لم تقدم نموذجًا لأي استجابة بخلاف الإغلاق في مارس "وهذا يعد مصدر قلق".يأتي ذلك بعد أن فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجموعة من القيود الجديدة لمعالجة الموجة الثانية من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حيث أدى ارتفاع معدلات الحالات لفرض الحكومة الإغلاق على 17 مليون بريطاني في أكثر من مكان داخل البلاد.