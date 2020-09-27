رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تحذر من موجة ثالثة لكورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:15 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
أ ش أ
طباعة
حذر المستشار العلمي للحكومة البريطانية مارك وولهاوس من أن البلاد قد تواجه موجة ثالثة من فيروس كورونا وقيود الإغلاق لن تحل المشكلة.

وقال البروفيسور وولهاوس عضو المجموعة الاستشارية العلمية - ببرنامج "أندرو مار" على قناة بي بي سي الإخبارية نقلته صحيفة "إيفيننج ستاندارد"، إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا أو كوفيد-19 أصبحت "محتملة".

وأضاف: "الإغلاق لا يحل المشكلة بل يؤجلها، ولهذا نحتاج إلى نوع آخر من الحلول، أو بدلًا من ذلك، إذا اعتقدنا أن اللقاح لن يكون متاحًا في غضون ستة أشهر أو 12 شهرًا أو عامين.

وأشار وولهاوس إلى أن الاختبار الجماعي يمكن أن يكون أحد البدائل القليلة للقاح إذا أرادت البلاد تجنب ارتفاع ثالث للإصابات، موضحا أن الحكومة "بشكل أساسي" لم تقدم نموذجًا لأي استجابة بخلاف الإغلاق في مارس "وهذا يعد مصدر قلق".

يأتي ذلك بعد أن فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجموعة من القيود الجديدة لمعالجة الموجة الثانية من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حيث أدى ارتفاع معدلات الحالات لفرض الحكومة الإغلاق على 17 مليون بريطاني في أكثر من مكان داخل البلاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

قادرون على كورونا.. كيف نجحت الدولة في السيطرة على الفيروس؟

كيف تواجه الدولة الزيادة السكانية وتآكل الرقعة الزراعية؟ (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

image description

انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بحضور رئيس جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

قادرون على كورونا.. كيف نجحت الدولة في السيطرة على الفيروس؟

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

«أصرت والدته على دفنه يوم وفاته».. المشاهد الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

«غير مفهومة».. كيف رد يوسف شاهين على الاتهامات الموجهة ضد أفلامه؟

قصة تقديم مشيخة الأزهر بلاغًا لوزارة الداخلية ضد يوسف وهبي

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

نزلها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بالتفصيل

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

«دموع وبكاء» في وداع المنتصر بالله (فيديو)

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

هيثم الحاج علي: مبيعات الهيئة تأثرت بقوة جراء جائحة كورونا

تفعيل مكتب وحدة خدمة المؤلف بمعارض المحافظات

السبت.. افتتاح معرض «نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري» بالهناجر

بعد رحيل أبو البنات.. مسرحية العالمة باشا تتصدر محركات البحث