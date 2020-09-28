نجله أدمن المخدرات فتحولت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

"سيد زيان" هو واحد من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي وهو من مواليد العام 1943 بمحافظة الشرقية، وهو صاحب حياة مليئة بالتراجيديا على المستوى الخاص بعكس ما كان يقدمه على الشاشة.تخرج زيان من مدرسة الميكانيكا التي تخصصت في تخريج الأفراد المتخصصين في صيانة طائرات سلاح الطيران، وعمل وأجاد حتى أنه كاد أن يقدم في امتحانات الطيارين ولكنه قدم استقالته، بعدما عشق المسرح وهوى الفن، بدأ في المسرح العسكري وقدم عددًا من المسرحيات في ذلك الوقت إلا أن رآه فؤاد المهندس ليقدمه في دور صغير في مسرحية سيدتي الجميلة عام 1969، وكانت شهادة ميلاده الفنية بعدها انطلق سيد زيان بسرعة الصاروخ.وصل الأمر أن، الفنان سيد زيان كان المنافس الأكبر للفنان عادل أمام، وكان منافسًا أيضًا لعدد من نجوم الكوميديا على المسرح فترة الثمانينات والتسعينات وكان نجم من نجوم الشباك، ووصل أنه وعادل أمام فقط الوحيدان اللذان كانت تعرض مسرحياتهما في موسم الشتاء من شدة النجاح في موسم الصيف، فقد كان المسرح مكتمل العدد، ونال سيد زيان جوائز عن أدواره في أفلام "أبناء الصمت والبيه البواب والسكاكيني والجراج وشوارع من نار وأصدقاء الشيطان".وينسب للفنان الراحل سيد زيان أنه أول من قدم الفنان الكبير حاليًا محمد هنيدى في مسرحية "أبو زيد" عام 1985، وقدمه بعدها في عدة مسرحيات وساعده حتى نال البطولة.إلا أن معاناة سيد زيان مع المرض ومع وفاة أبنه كانت كبيرة جدًا، فقد قضى سيد زيان حوالي 9 سنوات من حياته في رحلة مع المرض منذ العام 2003، فقد تعرض لجلطة دماغية منعته من الحركة والكلام، وأصيب بشلل نصفي، وترددت أنباء داخل الوسط الفني وخارجه، بأن وفاة أبنه أيمن متأثرًا بجرعة زائدة من المخدرات تسببت في حسرة سيد زيان وتسببت في زيادة مرضه وبعد مرضه ابتعد عن الوسط الفني وتفرع لحفظ القرآن، واستعاد جزء من صحته حتى توفي في العام 2016.