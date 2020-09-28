رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحولت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:24 ص
سيد زيان
سيد زيان
طباعة
"سيد زيان" هو واحد من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي وهو من مواليد العام 1943 بمحافظة الشرقية، وهو صاحب حياة مليئة بالتراجيديا على المستوى الخاص بعكس ما كان يقدمه على الشاشة.

تخرج زيان من مدرسة الميكانيكا التي تخصصت في تخريج الأفراد المتخصصين في صيانة طائرات سلاح الطيران، وعمل وأجاد حتى أنه كاد أن يقدم في امتحانات الطيارين ولكنه قدم استقالته، بعدما عشق المسرح وهوى الفن، بدأ في المسرح العسكري وقدم عددًا من المسرحيات في ذلك الوقت إلا أن رآه فؤاد المهندس ليقدمه في دور صغير في مسرحية سيدتي الجميلة عام 1969، وكانت شهادة ميلاده الفنية بعدها انطلق سيد زيان بسرعة الصاروخ.

وصل الأمر أن، الفنان سيد زيان كان المنافس الأكبر للفنان عادل أمام، وكان منافسًا أيضًا لعدد من نجوم الكوميديا على المسرح فترة الثمانينات والتسعينات وكان نجم من نجوم الشباك، ووصل أنه وعادل أمام فقط الوحيدان اللذان كانت تعرض مسرحياتهما في موسم الشتاء من شدة النجاح في موسم الصيف، فقد كان المسرح مكتمل العدد، ونال سيد زيان جوائز عن أدواره في أفلام "أبناء الصمت والبيه البواب والسكاكيني والجراج وشوارع من نار وأصدقاء الشيطان".

وينسب للفنان الراحل سيد زيان أنه أول من قدم الفنان الكبير حاليًا محمد هنيدى في مسرحية "أبو زيد" عام 1985، وقدمه بعدها في عدة مسرحيات وساعده حتى نال البطولة.

إلا أن معاناة سيد زيان مع المرض ومع وفاة أبنه كانت كبيرة جدًا، فقد قضى سيد زيان حوالي 9 سنوات من حياته في رحلة مع المرض منذ العام 2003، فقد تعرض لجلطة دماغية منعته من الحركة والكلام، وأصيب بشلل نصفي، وترددت أنباء داخل الوسط الفني وخارجه، بأن وفاة أبنه أيمن متأثرًا بجرعة زائدة من المخدرات تسببت في حسرة سيد زيان وتسببت في زيادة مرضه وبعد مرضه ابتعد عن الوسط الفني وتفرع لحفظ القرآن، واستعاد جزء من صحته حتى توفي في العام 2016.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمواصلة صرف 500 جنيه «منحة العمالة غير المنتظمة» حتى نهاية العام

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

«الصحة» تكشف عن خطة التعامل مع إصابات كورونا بالمدارس

الحكومة تكشف موعد إعلان اشتراطات البناء الجديدة

الصور

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحولت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء المنازل بكاليفورنيا

ظهور إصابات بحمى الوادى المتصدع فى موريتانيا

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

محسن يونس: جمال عبد الناصر زعيم من الناس

فكرى داود: لم أر دموع والدى إلا فى يوم وفاة عبدالناصر

فاطمة الحصى: سنوات حكم عبدالناصر فترة نهضة تاريخية

بيتر ماهر: حضور «عبد الناصر» لتمتعه بكاريزما عابرة للأجيال