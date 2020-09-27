الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للمعارك في ناجورني قره باغ

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، كلا من أذربيجان والانفصاليين المدعومين من أرمينيا في ناجورني قره باغ على "وقف المعارك فورا" في المنطقة المتنازع عليها، والتي تشهد مواجهات هي الأسوأ منذ 2016.وأورد بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أن جوتيريش يدعو الطرفين بحزم إلى وقف المعارك فورا والبدء بنزع فتيل التوتر والعودة من دون تأخير إلى المفاوضات.وشنت أذربيجان، الأحد، حملة قصف على منطقة ناجورني قره باغ الانفصالية على ما أفاد الانفصاليون الأرمينيون الذي أعلنوا إسقاط مروحيتين عسكريتين تابعتين للجيش الأذربيجاني.وأعلنت أرمينيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على تويتر إن "الحكومة قررت إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة".