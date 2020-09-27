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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قبل طرحه بأيام.. البرومو التشويقي الأخير لـ«الخطة العايمة»

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:57 م
الخطة العايمة
الخطة العايمة
محمد مجدي
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الخطة العايمة»، البرومو التشويقي الأخير للعمل المنتظر طرحه يوم السادس من أكتوبر القادم بدور العرض المصرية.

الفيلم تدور قصته حول عصابة تجبر الفنانة غادة عادل التي كانت تعمل معهم وتريد الخاص منهم على تجنيد شخصين لسرقة أحد البنوك لكنهم لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أي خيط أو دليل عليهم، فتختار غادة 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "علي ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، والعراق.

"الخطة العايمة" يشارك في بطولته بيومي فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزي، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، ومن إخراج معتز التوني.

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