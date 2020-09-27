آية عيتاني محامية تساعد صبري فواز في «إسود فاتح»

شاركت الممثلة اللبنانية الصاعدة آية عيتاني ضمن أحداث مسلسل "إسود فاتح"، الذي انطلق مؤخرًا على منصة شاهد الإلكترونية.قالت عيتاني لـ"الدستور"، إنها تشارك ضمن أحداث العمل بشخصية سلمى وهي محامية مساعدة للفنان صبري فواز، مشيرة إلى أن العمل بجانبه كان يمثل لها حالة سعادة شديدة بسبب طريقته المميزة في التمثيل.وعبرت عن سعادتها بالاشتراك في العمل الذي يتناول عدة قضايا مهمة وملفتة للانتباه، مؤكدة أن دورها في المسلسل نحو 16 مشهدًا أغلبها برفقة فواز.وانتهت هيفاء وهبى مؤخرًا من تصوير مشاهدها الأخيرة بمسلسلها الجديد «إسود فاتح»، رغم الأحداث اللبنانية المتلاحقة منذ انفجار مرفأ بيروت.مسلسل «إسود فاتح» بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.