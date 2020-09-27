سبب تصدر دينا الشربيني التريند

دينا الشربيني دينا هى الأكثر حظوظًا وسط أبناء جيلها بسبب كثرة نشاطها الفني وتقديم عدة بطولات درامية بشكل متتالى خلال السنوات الماضية وقدرتها على جذب الأضواء عليها سواء داخل المحافل الفنية أو خارجها، فبعد توهجها الفني فى الدراما خلال السنوات الماضية تعيش دينا حالة انتعاشة فنية سينمائية من خلال عدة أعمال المقرر ظهورها الفترة المقبلة حيث أنها حاليًا تواصل تصوير أحدث بطولاتها الدرامية مع الفنان مصطفى خاطر في فيلم «ثانية واحدة» وانتهت مؤخرًا من تصوير فيلمي «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مع النجم كريم عبد العزيز و«يوم 13» مع أحمد داود و«30 مارس» مع أحمد الفيشاوي وظهورها كضيفة شرف مع المخرج هادي الباجورى في فيلم «قمر 14».







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أصبح اسمالأكثر تداولًا على محركات البحث بموقع جوجل لأكثر من مرة بسبب نشاطها الفني تارة والسبب الآخر ارتباط اسمها بالفنان عمرو دياب خصوصًا بعد نزول آخر أغنيات الهضبة «أماكن السهر» وظهورها معه في الفيديو كليب الخاص بالأغنية.مؤخرًا تصدرت دينا التريند مرة أخرى بعد مشاركتها لجمهورها بمقطع فيديو عبر صفحتها «إنستجرام» وهي داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية أثناء أحد التمرينات الخاصة بكمال الأجسام من خلال حملها لرفع أثقال كبيرة مما ترتب عليه مداعبة الإعلامي عمرو أديب لها خلال برنامجه «الحكاية» واصفة ليقاتها البدنية بالعالية بعد أن قال «أنا صعب أشيل ربع هذا الوزن» قبل أن يمزح معها قائلًا: «الله يكون في عونك يا هضبة».