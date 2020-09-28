مبادرات رئاسية ومتابعة لحظية.. كيف ارتقت مصر بصحة مواطنيها؟

• مبادرة 100 مليون صحة



• الكشف عن مرضى السّمنة والأنيميا والتقزم



• مبادرة الكشف عن أمراض الكلى



مبادرة المستشفيات النموذجية



• مبادرة صحة المرأة



• مبادرة نور الحياة



• صحة الأم الحامل



حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي فور توليه سدة الحكم في عام 2013 فتح ملف صحة المواطنين الذين كانوا يعانون في الماضي، لترصد الدولة مليارات الجنيهات لعلاج مواطنيها وتدشين عدة مبادرات كانت نموذجًا لدول العالم في الاحتذاء بمصر في علاج مواطنيها.«الدستور» ترصد تعامل الدولة مع هذا ملف الصحة والتي كانت «100 مليون صحة» في مقدمة هذه المبادرات الرئاسية وجابت قرى ونجوع المحافظات:أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 مبادرة 100 مليون صحة؛ للقضاء على الأمراض المستوطنة (الضغط والسكر وفيروس C، والتي لاقت اهتمام الكثير من المصريين.ولم تكتفِ المبادرة التى تكلفت عشرات الملايين حدود الكشف عن هذه الأمراض بمحافظات وقرى ونجوع مصر، لكن تكفّلت بأدوية علاج المصابين من فيروس C وبدأت فى وضع خطط إرشادية لكيفية التعامل مع تلك الأمراض، لتعلن مصر مع منتصف هذا العام خلوها من الفيروس القاتل، وتتخذ عدة دول تجربة مصر في التصدي للفيروس الفتّاك نموذجًا لعلاج مرضاهم.أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، استكمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، لطلاب المرحلة الابتدائية في 10 شهر فبراير الماضي بجميع المحافظات.وتم تشكيل 4249 من الفرق تشمل أطباء وتمريض وأخصائي معمل ومدخلي بيانات للعمل بالمبادرة، وتدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات، إضافة إلى عقد العديد من الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي وأهمية الغذاء الصحيح عند الطلاب.واستكمالا لخطة الدولة لحماية صحة المصريين، انطلقت مبادرة الكشف عن أمراض الكلى، وتم توفير 3100 جهاز غسيل كلوي و1300 كرسي متحرك، وإحلال وتجديد 100% من أجهزة الفشل الكلوي المتهالكة، كما تم استخدام أحدث الأدوية للعلاج بالمجان، والتعاقد على 9 ملايين مرشح کلی، ويتم توزيعها على المستشفيات ووحدات غسيل الكلى.في يوليو 2018، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة المستشفيات النموذجية، بهدف النهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين بتجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة ومبادرة قوائم الانتظار، بهدف رفع المعاناة عن الآف المرضى والقضاء على قوائم الانتظار.وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة صحة المرأة، بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكافة الأمراض المتعلقة بالرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية، وتوعية السيدات من سن 18-40 عامًا، بكيفية إجراء فحص مبدئي الكشف المبكر عن أورام الثدي.مبادرة نور الحياة هى من أجل مكافحة وعلاج أمراض ضعف البصر وفقدان البصر، بتخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، لتنفيذ المبادرة في جميع المحافظات للكشف بالمجان.كما دشنت مصر مبادرة صحة الأم الحامل للحفاظ على سلامة الأجيال من الأمراض الوراثية والنادرة، وهى مبادرة مستدامة لحماية الأطفال المولودين حديثا، بالمحافظات. إضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم الحامل إلى طفلها، مثل أمراض "الزهري وفيروس بي"، وتقديم الكشف والعلاج بالمجان، لضمان سلامة الأجيال القادمة من الأمراض خاصة الوراثية والنادرة.