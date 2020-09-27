ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان بالفيوم

حضر مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي، الأحد، الورشة الافتتاحية لإطلاق مشروع الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون، والتي أقيمت بفندق هلنان أوبرج والمقامة بالتعاون بين جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.تم خلال الندوة تقديم عرض تقديمي عام عن المشروع وأهدافه، وكذلك تقييم فعالية الإدارة لمحميات وادي الريان ومحميّة قارون، إضافة لعرض خطة عمل المشروع ومناقشة التعديلات المقترحة عليها.وتابع رئيس المركز: انتظام أعمال ملف التصالح وتقدم المواطنين لدفع جدّية التصالح والاستفادة من القانون وكذلك متابعة تسجيل البيانات إلكترونيًا لحفظ بيانات المواطنين وسهولة الرجوع إليها في أي وقت.وتابع تنفيذ عدد 4 حالات إزالة فورية لحالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني حديثة البناء بمدينة إبشواي علي مساحة ٦٢٠ مترا، وكذلك حالة بناء حديثة بالوحدة المحلية بالخالدية علي مساحة 90 مترا، إضافة إلى إزالة 3 حالات بناء حديث مخالف تابعة لجمعية أبوكساه الزراعية على مساحة 435 مترا.