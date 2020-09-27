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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام فعاليات التصفيات الإقليمية لأولمبياد الطفل بكفر الشيخ

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:01 م
أولمبياد الطفل بكفر
أولمبياد الطفل بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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تشهد محافظة كفر الشيخ نهائيات وتصفيات أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية لعام 2020، على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد أقوى صور الدعم الشامل من وزير الشباب والرياضة على المستويات كافة، موجهًا الشكر والتقدير له لما تشهده المحافظة من دعم وتغيير شامل، مؤكدًا أن أولمبياد الطفل المصري لعام 2020 يأتي في إطار تعاون كامل ومستمر مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للطلائع".

وأوضح نور الدين، أن القيادة السياسية تضع أطفال مصر وبناء قدراتهم نصب أعينها ضمن رؤية مصر 2030، مضيفًا أن أولمبياد الطفل المصرى يُعد مشروعا قوميا للناشئين وطلائع مصر، حيث يرتكز على جزئين الأول محاكاة رياضية ورفع مستوى صحة أطفال مصر من خلال الممارسة الرياضية، وأن إقامة دورة لأولمبياد الطفل المصرى تهدف إلى خلق جيل جديد قادر على تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات والتى تأتى ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن تصفيات أولمبياد الطفل المصري 2020 تضم (الغربية، كفر الشيخ، القليوبية ) للموسم الثاني وسط الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وارتداء الكمامات، والتي أقيمت على ملاعب كلًا من ( نادى بنها الرياضي – مركز شباب مدينة بنها – مركز شباب كفر الجزار )، وإن المحافظة حصدت فوز فريق السلة بنين للألعاب الجماعية، كذا فوز فريق تنس الطاولة بنين للألعاب الفردية، بالإضافة إلى فوز فريق الكاراتيه والتايكوندو والجري 100م بنين، مشيرًا إلى أن أولمبياد الطفل المصري هو نموذج محاكاة للأولمبياد في صورة مصغرة.

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