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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بـ10 لقطات.. رانيا يوسف تتربع على عرش الإثارة في 2020 (صور)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:29 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
محمد مجدي
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أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل مرة أخرى عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بعدما ظهرت وهي في الجيم، مرتدية ملابس جذابة.

وأشعلت رانيا يوسف تويتر، بإطلالتها المثيرة والتي ظهرت فيها مرتدية بنطال "ليجن" وتي شيرت أحمر قصير، وهي تجري على المشاية الرياضية، مبتعدة عن استخدام الإكسسوارات التي زادت من جمال طلتها.

وتشارك رانيا يوسف جمهورها في إجازتها الصيفية بمجموعة من الإطلالات المثيرة للجدل، والتي تظهر من خلالها بملابس مكشوفة، مع ارتداء مجموعة متنوعة من الكاش مايوه ذو الألوان الزاهية.

وتثير رانيا يوسف الجدل من فترة لأخرى بسبب جلسات تصويرها الجريئة، التي تبرز أنوثتها بطريقة لافتة.

من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولتها بجانب بيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.

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