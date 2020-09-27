محمد فؤاد يبدأ أول لقاءاته الانتخابية من كافيهات الطالبية

التقى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، المرشح عن دائرة العمرانية والطالبية عددًا من أهالى حى الطالبية بأحد المقاهى بالمنطقة بناءً على طلب الناخبين.وقال فؤاد إنه سيكون هناك الكثير من اللقاءات والمقابلات مع المواطنين من أهالي حى العمرانية والطالبية؛ بهدف الاستمرار فى التواصل وتعريف المواطنين بأفكارنا وما تم تقديمه خلال الفصل التشريعي الأول وما يتم التخطيط له خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن اللقاءات التى سيتم تنظيمها بناءً على طلبات المواطنين أو التى سيقوم أعضاء الحملة الانتخابية بتجهيزها متاحة للجميع، وليست حكرًا على أحد، مؤكدا حرصه على التواصل والاستماع للجميع.وأعلن «فؤاد» مشاركته فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالتنسيق مع علاء شلتوت على مقعدي دائرة العمرانية والطالبية تحت مظلة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي.