القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة خطوط البترول بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة خط أنابيب البترول بالطريق الصحراوي الغربي بين مدينتي سمالوط وبني مزار.كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز بني مزار برئاسة الرائد بلال الجنايني رئيس المباحث، والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص جميعهم جاءوا القاهرة لسرقة خط أنابيب البترول بمركزي سمالوط وبني مزار.وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهم وأرشدوا عن 4 سيارات كانوا يستخدمونها لممارسة نشاطهم الإجرامي وخراطيم ومحابس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.