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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رشا شعبان.. خبيرة فى إدارة مؤسسات التعليم ومدربة فنون الدفاع عن النفس

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:30 م
رشا شعبان
رشا شعبان
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حصلت رشا فايز شعبان، خريجة الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، على دورات فى الاستراتيجية والأمن القومى من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وفى العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتسويق والتطوير المؤسسى وإدارة الموارد البشرية، من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وريادة الأعمال والعلوم الإدارية، من كلية العلوم الإدارية للقوات المسلحة، إضافة لدورة فى البروتوكولات والمراسم.
و«رشا» طالبة فى تمهيدى ماجستير قسم أصول التربية تخصص إدارة المؤسسات التعليمية، وحاصلة على دبلومة خاصة فى الإدارة التربوية وسياسات التعليم، ودبلومة مهنية فى تخصص جودة النظام التعليمي والاعتماد الأكاديمى، ودبلومة عامة فى التربية.
وحصلت على دورات التقويم الذاتى وضمان جودة التعليم لمؤسسات التعليم قبل الجامعى، وبرنامج تدريب المدربين «TOT» لنظام التعليم الجديد من وزارة التربية والتعليم، ودورة المهارات والممارسات الجيدة للمراجعة الخارجية ومؤسسات التعليم قبل الجامعى، ودورة برنامج «TVET» لدعم وإصلاح التعليم الفنى من وزارة التربية والتعليم ووكالة التعاون الألمانى، وبرنامج التخطيط الاستراتيجى «إعداد كوادر مخططين استراتيجيين» التابع لوزارة الشباب والرياضة. وحصلت أيضًا على عدة برامج مجتمعية شاملة، من بينها: الموارد البشرية ودورها فى تطوير المجتمع، وتحسين أداء العاملين فى لجان النظام والمراقبة، وتوظيف اللغة الإنجليزية فى برامج القيادات التربوية، ومهارات التنمية البشرية والعلاقات العامة للقيادات التربوية، والدعم المالى والإدارى للقيادات التربوية، ومعايير الجودة وتقييم الأداء. وشملت قائمة البرامج التى حصلت عليها أيضًا: تنمية مهارات كوادر التربية البيئية والسكانية فى التوعية بمشاكل البيئة، والموارد البشرية ودورها فى تطوير المجتمع، والوسائل التعليمية وأساليب التعلم والفروق الفردية من الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما عملت مدربًا لرياضة الـ«ويندو» للدفاع عن النفس للسيدات والفتيات، بالتعاون مع هيئة «GIZ» ومنظمات المجتمع المدنى ووزارة الشباب والرياضة، ودربت فتيات مصريات ورائدات ريفيات ومعنفات، إلى جانب لاجئات من سوريا والسودان مُقيمات فى مصر، على الدفاع عن النفس ضد المتحرشين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

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