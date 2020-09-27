القصة الكاملة للقاح كورونا الذي تشارك مصر في تصنيعه؟

بدء المرحلة الثالثة للتجارب الإكلينيكية

تجهيز فاكسيرا لإنتاج اللقاح

"لأجل الإنسانية" شعار رفعته مصر بالتعاون مع البحرين والإمارات والأردن في إطار جهودهم؛ للتوصل للقاح فيروس كورونا المستجد الذي تخطي عدد المصابين به حول العالم ٣٣ مليون مصاب، وكسرت أعداد الوفيات حاجز المليون.وعلى الرغم من تأكيدات منظمة الصحة العالمية بعدم القدرة على إنتاج لقاح للفيروس قبل عام ٢٠٢١، إلا أن اللقاح الذي تشارك فيه مصر بدأت المرحلة الثالثة في تجاربه الإكلينيكية.وبدأ العلماء ومراكز البحوث العالمية في البحث عن لقاح للفيروس منذ أبريل الماضي إلا أنه لم يتم التأكيد حتى الآن عن قدرتهم في التصدي للوباء.في أغسطس الماضي، بدأت مصر في إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشاركة مصر مع دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، وجاءت هذه المشاركة من منطلق ريادة مصر العلمية والبحثية في المنطقة الأمر الذي يساهم في إيجاد لقاح فعال يقي البشرية من أخطار كوفيد-19.وتجري مصر تجارب اللقاح على ٦ آلاف متطوع من إجمالي ٤٥ ألفا على مستوى العالم، وتم إجراؤها حتى الآن على 35 ألف متطوع، ويتلقى المشاركون جرعتين من التطعيم بينهم 21 يومًا، ويتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل.ويتم حاليا تجهيز مصانع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) لإنتاج اللقاح في حال نجحت التجارب، وذلك آما عن طريق نقل التكنولوجيا والتصنيع محليا لتصبح مصر مركزا إفريقيًا لتوفير اللقاح، أو استيراده من الخارج في حالة نجاح التجارب وثبوت فاعليته.يذكر أنه بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى سبتمبر الجاري ١٠٢ ألف مصاب لتحتل مصر المركز ٣٨ عالميًا والثالث إفريقيًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.لم تنحصر جهود مصر في محاربة كورونا على الشهور الأخيرة التي بدأت تشارك فيها في إجراء التجارب الإكلينيكية على اللقاح الجديد، ولكن كان بها دور كبير في معرفة الخصائص الجينية للفيروس منذ بدء انتشاره في العالم.من ناحيته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جون جبور، في مارس الماضي، إن مصر من ضمن الدول التي ستشارك في معرفة الخصائص الجينية لفيروس كورونا تمهيدًا لإنتاج لقاح، مؤكدًا أنها من أقوى أنظمة الترصد في إقليم شرق المتوسط، ومن أوائل الدول التي طبقته وتم تقييمه كجيد جدا من قبل خبراء أجانب تابعين للمنظمة، وحقق استجابة كاملة للحالات المصابة والمخالطين لها.