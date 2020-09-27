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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:28 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، واللواء محمد عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة، والدكتورة نيفين النحاس، مساعد وزيرة الصحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام بقطاع السياحة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من كافة أجهزتها دعمًا لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعد إحدى ركائز الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع، وصولًا لتحقيق معدلات الزيادة المرجوة فى حركة السياحة الواردة، مشيرًا إلى التيسيرات والمحفزات التي وافقت عليها الحكومة فى الفترة الأخيرة، دعمًا لقطاع السياحة فى ظل أزمة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير القوى العاملة، باستمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ والأزمات، للعاملين بقطاع السياحة، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

واستعرض الدكتور خالد العنانى، خلال الاجتماع، الموقف الخاص باستئناف حركة السياحة الخارجية، وحجم السياحة التى استقبلتها مصر، وذلك منذ السماح بها فى مطلع شهر يوليو الماضى وحتى الآن، هذا إلى جانب تقرير عن عدد الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية، وخاصة فى محافظتى سيناء والبحر الأحمر، منوهًا إلى عدد من الافتتاحات والفعاليات والأحداث السياحية المقرر انعقادها قريبًا، ودورها فى زيادة معدلات السياحة الواردة إلى مصر.

وتناول الوزير خلال الاجتماع عددًا من التوصيات والمقترحات التى تسهم فى دعم قطاع السياحة، وتستهدف تحقيق أكبر قدر من التنافسية له كمقصد سياحى عالمى، مقارنة بالمقاصد السياحية الاخرى، سعيًا لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وتمت الموافقة على هذه التوصيات والمقترحات من حيث المبدأ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

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