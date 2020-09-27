الجندي: توجيهات الرئيس بعثت رسائل طمأنة للشعب المصري

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية، بشأن سرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة للمواطنين، وتعويض أصحاب المنازل التي تتم إزالتها من أجل المنفعة العامة.وقال الجندي، في تصريحات على هامش لقائه بالمستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال مجلس أمين عام مجلس الشيوخ، لاستلام كارنيه عضوية المجلس، اليوم الأحد، إن الرئيس بعث برسائل طمأنة للشعب المصري بأن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس تعسفي بل لتنظيم عملية البناء في مصر، ووضع حدود قانونية لأي تعديات تهدر حق الدولة.ولفت الجندي، في تصريحاته، إلى أن توجيهات الرئيس باستمرار صرف منحة العمالة الغير منتظمة لنهاية العام، تأتي في إطار دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجا والوقوف بجانبهم ومساندتهم في ظل استمرار التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على مصدر دخل العديد من المواطنين، منوها لأن دعم القيادة السياسية لتلك الفئات مستمر وسيظل الرئيس يمد يد العون لكل مواطن لتوفير حياة كريمة له وتوفير المتطلبات الأساسية في تلك الظروف الصعبة.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الرئيس وجه كلمات تحذيرية لقوى الشر والمشككين في إنجازات الدولة، بأن مصر ساهرة ولن تغفل عن المخططات الشيطانية الإخوانية التي يتم ترتيبها ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وكيانها ومشروعاتها القومية التي أنجزتها في فترة زمنية قصيرة.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية على وعي كبير بالمخططات التي تحاك ضد مصر، وعلى أتم الاستعداد لمواجهة أي تعدي أو أي شكل من أشكال زعزعة استقرار القومي المصري، أو إثارة الخوف والفزع في نفوس المواطنين.