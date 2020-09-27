رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الجندي: توجيهات الرئيس بعثت رسائل طمأنة للشعب المصري

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:15 م
المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي
إسلام نصير
طباعة
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية، بشأن سرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة للمواطنين، وتعويض أصحاب المنازل التي تتم إزالتها من أجل المنفعة العامة.

وقال الجندي، في تصريحات على هامش لقائه بالمستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال مجلس أمين عام مجلس الشيوخ، لاستلام كارنيه عضوية المجلس، اليوم الأحد، إن الرئيس بعث برسائل طمأنة للشعب المصري بأن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس تعسفي بل لتنظيم عملية البناء في مصر، ووضع حدود قانونية لأي تعديات تهدر حق الدولة.

ولفت الجندي، في تصريحاته، إلى أن توجيهات الرئيس باستمرار صرف منحة العمالة الغير منتظمة لنهاية العام، تأتي في إطار دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجا والوقوف بجانبهم ومساندتهم في ظل استمرار التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على مصدر دخل العديد من المواطنين، منوها لأن دعم القيادة السياسية لتلك الفئات مستمر وسيظل الرئيس يمد يد العون لكل مواطن لتوفير حياة كريمة له وتوفير المتطلبات الأساسية في تلك الظروف الصعبة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الرئيس وجه كلمات تحذيرية لقوى الشر والمشككين في إنجازات الدولة، بأن مصر ساهرة ولن تغفل عن المخططات الشيطانية الإخوانية التي يتم ترتيبها ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وكيانها ومشروعاتها القومية التي أنجزتها في فترة زمنية قصيرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية على وعي كبير بالمخططات التي تحاك ضد مصر، وعلى أتم الاستعداد لمواجهة أي تعدي أو أي شكل من أشكال زعزعة استقرار القومي المصري، أو إثارة الخوف والفزع في نفوس المواطنين.

موضوعات متعلقة

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

تأجيل محاكمة رئيس «سينا كولا» للتهرب من دفع 383 مليون جنيه ضرائب

السيسى: مليار جنيه سنويًا لتنمية منطقة مسطرد وخدمة أهاليها

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

image description

انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بحضور رئيس جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

«الصحة» تكشف عن خطة التعامل مع إصابات كورونا بالمدارس

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

«دموع وبكاء» في وداع المنتصر بالله (فيديو)

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

خطوات تقديم شكوى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل قانوني

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

السبت.. افتتاح معرض «نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري» بالهناجر

بعد رحيل أبو البنات.. مسرحية العالمة باشا تتصدر محركات البحث

احتفالية لتأبين سمير الإسكندراني على مسرح «الجيزة»

بعد توقف 8 أشهر.. عبدالدايم تتابع استعدادات تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية