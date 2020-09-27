ماكرون يمهل زعماء لبنان 6 أسابيع لتشكيل الحكومة

أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زعماء لبنان "فرصة أخيرة" للوفاء بتعهداتهم، على أن يتم تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 4 إلى 6 أسابيع، مؤكدًا أن المرحلة الجديدة ليست خطيرة على لبنان، ولكن على المنطقة بأكملها.ووجه الرئيس الفرنسي حديثه للشعب اللبناني، قائلا: "أشعر بالعار تجاه مسؤوليكم وقادتكم".وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، أعلن في وقت سابق السبت، انسحابه من مهمة تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر، وهو ما يوجه ضربة لمبادرة فرنسية تهدف إلى دفع زعماء لبنان للتكاتف لانتشال البلاد من أسوأ أزماتها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.وفي وقت سابق، ناشد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، القوى السياسية التفاهم بين بعضها البعض وفقا لأحكام الدستور ومصلحة البلاد والشعب، لتشكيل حكومة توقف التدهور الخطير الذي يمر به لبنان.واعتبر المفتي دريان- في تصريح اليوم الأحد- أن الاعتذار الذي تقدم به الدكتور مصطفى أديب عن عدم الاستمرار في تشكيل الحكومة الجديدة يشكل خسارة كبيرة وإضافية، وتسبب في تداعيات سلبية على الساحة اللبنانية التي تعاني الانهيار.