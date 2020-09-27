حبس المتهمين بانتحال صفة رجلي شرطة بروض الفرج

قررت نيابة روض الفرج الجزئية، حبس المتهمين بانتحال صفة رجلي شرطة وسرقة المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات أنه عقب تمكن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين وبحوزتهما طبنجة صوت - مبلغ مالى، أثناء قيامهما باستيقاف وتفتيش إثنين من المواطنين بدائرة القسم والاستيلاء منهما على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما عقب إيهامهما بأنهما رجلا شرطة.وخلال التحقيقات أقر المتهمان بإيهام المواطنين بأنهما رجلا شرطة للاسيتلاء منهم على مبالغ مالية، وقال المتهمان إن السلاح المضبوط لإيهام الضحايا بأنهما رجلا شرطة.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.