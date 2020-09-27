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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: الحريري كان مخطئا بإضافة عنصر طائفي إلى تشكيل الحكومة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:31 م
ماكرون
ماكرون
ياسمين محمود
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن سعد الحريري كان مخطئا بإضافة عنصر طائفي إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، موضحًا أن فرض عقوبات على من عرقلوا تشكيل الحكومة في لبنان لن يكون مجديا.

وأضاف "ماكرون" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد بشأن لبنان، أن العقوبات ليست الخيار الأفضل في هذا التوقيت في لبنان، لافتًا أنه خلال 20 يوما سيتم عقد اجتماع مع مجموعة الاتصال الدولية للبنان لبحث الخطوات التالية، على أن يتم تنظيم مؤتمر دولي لتقديم المساعدات للشعب اللبناني بشكل مباشر من خلال المنظمات والأمم المتحدة"، أول أكتوبر المقبل.

وأكد الرئيس الفرنسي، على ضرورة المحاسبة المصرفية والقانونية لمواجهة الفساد في لبنان.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، أعلن في وقت سابق السبت، انسحابه من مهمة تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر، وهو ما يوجه ضربة لمبادرة فرنسية تهدف إلى دفع زعماء لبنان للتكاتف لانتشال البلاد من أسوأ أزماتها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

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