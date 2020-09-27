تشكيل لجنة للإعداد لانعقاد الهيئة الوفدية في 16 أكتوبر المقبل

قرر رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة، تشكيل لجنة برئاسة النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب وعضوية كل من عبدالعزيز النحاس نائب رئيس الحزب، وفيصل الجمال أمين الصندوق، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب، وحمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية، للإعداد لانعقاد الهيئة الوفدية بالتاريخ المقرر 16102020 في قرار رئيس الحزب رقم 66 لسنة 2020.وتعمل اللجنة على مراجعة كشوف الجمعية العمومية، وإصدار بطاقات الدعوة طبقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية.تجدر الإشارة، إلى أن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد قرر عدم استكمال مدته الانتخابية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد خلافات نشبت بين أعضاء الهيئة العليا للحزب بسبب المشاركة في الانتخابات من عدمه.