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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: تحسن مؤشرات النيل للأدوية يدعم تطوير شركات الدواء الحكومي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:01 م
الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي أشرف عبد المنعم
أسامة الشندويلي
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قال الخبير الاقتصادي أشرف عبدالمنعم إن تطوير شركات الأدوية الحكومية ساهم في مضاعفة أرباح الشركات بنهاية العام المالي الذي تم اعتماده مؤخّرًا.

أضاف عبدالمنعم، لـ«الدستور»، أن الشركات خططت لزيادة حجم الإيرادات خلال العام المالي الجديد بقيمة تتجاوز المليار جنيه، على سبيل المثال تحسّن الأرباح (شركة النيل للأدوية) ضاعفت حجم الأرباح حتى وصلت إلى 19 مليون جنيه بعدما حققت العام المالي الماضي 9 ملايين جنيه.

واعتمد مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية (NIPH) المنعقد بتاريخ 26-09-2020 نتائج الأعمال التي تضمنتها القوائم المالية المُعدة تقديريًا خلال الفترة من 10-7-2020 حتى 31-08-2020 التي كشفت عن تحقيق صافي ربح شامل الضرائب بلغ 19.1 مليون جنيه نظير صافي ربح بلغ 9.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة الموازنة التقديرية الكاملة للعام المالي 2020-2021، حيث قدرت إيرادات النشاط الجاري بـ 1.1 مليار جنيه مقابل 740 مليون جنيه المعتمد بالموازنة التقديرية للعام المالي 2019-2020 ومقابل مبلغ 638.3 مليون جنيه قيمة إيرادات النشاط الجاري المحقق خلال العام المالي 2018-2019 وبزيادة قدرها 463.7 مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها 72.6%.

وقدرت الصادرات المستهدفة بمبلغ 59.9 مليون جنيه مقابل 40 مليون جنيه المعتمدة للعام المالي 2019-2020، ومقابل مبلغ 28 مليون جنيه المحقق خلال العام المالي 2018-2019 بزيادة قدرها 31.9 مليون جنيه ,بنسبة زيادة قدرها 113.9%.

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