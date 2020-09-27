رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

العالم يحتفل بيوم السياحة تحت شعار «السياحة والتنمية الريفية»

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:07 م
السياحة
السياحة
رامى حسين
طباعة
يحتفل العالم بأكمله، منذ صباح الأحد، بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام ويتزامن أيضًا مع يوم الاحتفال بعيد علم المصريات، وهو اليوم الذي قام فيه العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون بفك رموز اللغة الهيروغليفية بشكل رسمي.

ويحتفل العالم بيوم السياحة العالمي هذا العام تحت شعار Tourism and Rural Development "السياحة والتنمية الريفية" وهو الشعار الذي اختارته منظمة السياحة العالمية ليكن هذا العام فرصة لتعزيز إمكانات السياحة في توفير وخلق فرص العمل، وتعزيز الإدماج وإبراز الدور الفريد للسياحة في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتعزيزه والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم.

واحتفلت مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار بهذه المناسبة بما يتفق مع هذا الشعار، وذلك من خلال تنظيم زيارة لـ٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر إلى مدينة شرم الشيخ بصحبة وزراء كل من السياحة والآثار، والطيران المدني، والبيئة، والدولة للإعلام، تجمع بين الأنماط السياحية المختلفة وهي السياحة الثقافية والبيئة والشاطئية والترفيهية.

وخلال هذه الزيارة تم إطلاق حملة Eco Egypt كأول حملة للترويج للمحميّات الطبيعية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهميتها وثرواتها الطبيعية ودعم السياحة البيئية، بالإضافة إلى تنظيم زيارة إلى متحف شرم الشيخ، إلى جانب رحلة بحرية لممارسة رياضة السنوركلينج، وتنظيم ماراثون للدراجات الهوائية بشوارع المدينة.

جدير بالذكر أن يوم الاحتفال بيوم السياحة العالمي تم اختياره ليتزامن مع حدث بارز في تاريخ السياحة وهو الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسي للمنظمة في 27 سبتمبر 1970، وقد بدأت الاحتفالات الرسمية للمرة الأولى بهذا اليوم في 27 سبتمبر 1980، وهدفه هو زيادة الوعي بأهمية السياحة داخل المجتمعات الدولية، وإبراز تأثيرها وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

وتقوم منظمة السياحة العالمية كل عام باختيار شعار مختلف للاحتفال بهذا اليوم حول العالم، ويوجه الأمين العام للمنظمة في كل عام رسالة للاحتفال بالمناسبة، ويقوم بترأس الاحتفالات الرسمية كل عام في مدينة مختلفة.

موضوعات متعلقة

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

«الصحة» تكشف عن خطة التعامل مع إصابات كورونا بالمدارس

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

image description

انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بحضور رئيس جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

«الصحة» تكشف عن خطة التعامل مع إصابات كورونا بالمدارس

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

«دموع وبكاء» في وداع المنتصر بالله (فيديو)

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

خطوات تقديم شكوى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل قانوني

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

السبت.. افتتاح معرض «نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري» بالهناجر

بعد رحيل أبو البنات.. مسرحية العالمة باشا تتصدر محركات البحث

احتفالية لتأبين سمير الإسكندراني على مسرح «الجيزة»

بعد توقف 8 أشهر.. عبدالدايم تتابع استعدادات تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية