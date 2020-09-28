«مستنين توأم».. نصائح لتربية سليمة للتوأم

تعتبر ولادة توأم سعادة كبيرة للأسرة بالإضافة إلى تحدي أيضًا، فالكثير من الأمهات يفتقرن أساليب التعامل مع طفل فما بالك باثنين.في هذا التقرير قدم موقع "ويب ميد" الطبي، عددًا من النصائح للتربية السليمة للتوأم دون عناء ومشقة.التخطيطأولًا وقبل كل شيء، ابدؤوا بالتخطيط المسبق، فالعديد من التوائم يولدون قبل الأوان، لذا عليك التحضير نفسيًا وماديًا أيضًا.يساعد إشراك كلا الوالدين في رعاية الأطفال في تخفيف الضغط والأعباء المترتبة عن تربية التوائم وكذلك تقريب الآباء من الأطفال وتعزيز الروابط الأسرية.جمع معلومات عن التوائمينصح الخبراء بضرورة الاشتراك في منتديات تربية التوائم فبهذه الطريقة يمكنكم التحدث مع أشخاص آخرين ينتظرون ولادة توائم أو أولئك الذين لديهم توائم بالفعل وتعلم الكثير منهم.أمور عليكم تجنبها أثناء تربية التوأمهناك أشياء يمكنكم القيام بها كأهل لمساعدتهم على صياغة هويتهم الشخصية:تجنبوا اختيار أسماء شخصية متشابهة لأطفالكم – هذا يمنع حدوث الارتباك والمقارنة بين الأطفال في المستقبل.تجنبوا لباس الأطفال نفس الملابس على الرغم من أن ذلك صعب ومغرٍ، فكل طفل يستحق ملابس مختلفة تميزه عن غيره وتفرق بينه وبين أخيه.استخدموا أسماءهم تمامًا كما كنتم تفعلون مع طفلين بأعمار مختلفة.لا تجروا مقارنات بين التوائم ولا تجروا منافسات بينهم.من المهم إعطاء كل توأم زمنًا مخصص له لوحده مع أحد الوالدين، فالتوأم بحاجة إلى التأكد من أهميته كفرد وليس فقط كتوأم.ابذلوا جهدًا للتحدث مع كل طفل بشكل فردي قدر الإمكان.