أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021

شانيل



ديور



سان لوران



جوتشي



فالنتينو



بالنسياجا



كلوي

بربري



جيفنشي



هناك اتجاهات جديدة في بداية كل موسم، وحقائب جديدة، وبالنسبة لخريف وشتاء 2020-2021 تستمر الحقائب في لعب بطاقة الأناقة الكلاسيكية، ومزج العديد من الألوان البني أو الجملى أو الشوكولاتة، كما تدمج مع أحزمة جميلة ولمسات من الذهب.وتسابقت دور الأزياء العالمية في تقديم شنط الكتف كبيرة ومتوسطة الحجم، تتلائم مع الإطلالات الكاجوال وحفلات السهرة، كما تربعت الشنط المصممة من القش على عرش الموضة العالمية، زودت بعض الماركات حقائبها بيد قصيرة لتسهيل حملها بأكثر من طريقة مثل اليد المضفرة واليد الذهبية.موديلات حقائب النجمات لخريف وشتاء 2020 وفقا لمجلة فوج:حقيبة جلدية ومعدنية لامعة.حقيبة بوبي متوسطة الحجم في صندوق من جلد العجل.حقيبة كتف من جلد العجل.حقيبة من الجلد والقماشحقيبة جلدية على شكل زهرة البتلوحقيبة نيو كلاسيك ميني توب من جلد التمساح المنقوش.حقيبة ميني داريا من المخمل والجلد مزينة بدبابيس.حقيبة جيب صغيرة.حقيبة من الجلد المرن ملفوفة في مربع كبير من نسيج قطني طويل من الحرير.