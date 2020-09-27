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رئيس التحرير التنفيذي
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أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:31 م
حقائب النجمات
حقائب النجمات
غادة موسى
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هناك اتجاهات جديدة في بداية كل موسم، وحقائب جديدة، وبالنسبة لخريف وشتاء 2020-2021 تستمر الحقائب في لعب بطاقة الأناقة الكلاسيكية، ومزج العديد من الألوان البني أو الجملى أو الشوكولاتة، كما تدمج مع أحزمة جميلة ولمسات من الذهب.

وتسابقت دور الأزياء العالمية في تقديم شنط الكتف كبيرة ومتوسطة الحجم، تتلائم مع الإطلالات الكاجوال وحفلات السهرة، كما تربعت الشنط المصممة من القش على عرش الموضة العالمية، زودت بعض الماركات حقائبها بيد قصيرة لتسهيل حملها بأكثر من طريقة مثل اليد المضفرة واليد الذهبية.

موديلات حقائب النجمات لخريف وشتاء 2020 وفقا لمجلة فوج:

شانيل
حقيبة جلدية ومعدنية لامعة.

ديور
حقيبة بوبي متوسطة الحجم في صندوق من جلد العجل.

سان لوران
حقيبة كتف من جلد العجل.

جوتشي
حقيبة من الجلد والقماش

فالنتينو
حقيبة جلدية على شكل زهرة البتلو

بالنسياجا
حقيبة نيو كلاسيك ميني توب من جلد التمساح المنقوش.

كلوي
حقيبة ميني داريا من المخمل والجلد مزينة بدبابيس.

بربري
حقيبة جيب صغيرة.

جيفنشي
حقيبة من الجلد المرن ملفوفة في مربع كبير من نسيج قطني طويل من الحرير.
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021
أشهر حقائب النجمات من الماركات العالمية لخريف وشتاء 2020-2021

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