مروة عيد: أنتهي من تصوير «ضي القمر» خلال يومين.. وحكاياتها تخص المرأة

قالت الفنانة مروة عيد، إنها سعيدة جدا بالمشاركة في حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا" الذي تقوم ببطولته النجمة كندة علوش، مشيرة إلى أنها تابعت المسلسل منذ الحكاية الأولى والتي حملت اسم "بنات موسى" وقام ببطولته الفنانة وفاء عامر والفنان صبري فواز.وأوضحت مروة عيد لـ"الدستور"، أن قصص حكايات مسلسل إلا أنا وبالتحديد حكاية ضي القمر تخص المرأة المصرية وكل البيوت التي نعرفها وهو تم كتابته بشكل جميل جدا.وتابعت، أن طريقة تقديم مواضيع مختلفة في حلقات قصيرة بعيدا عن الثلاثين حلقة أصبحت أمرا ناجحا جدا بعيدا عن الملل الذي تقدمه بعض أعمال الثلاثين حلقة، مشيرة إلى أن كل عشر حلقات بها موضوع مختلف وإتاحة فرصة للكثيرين من الموهوبين.وقالت مروة عيد، إنها ما زالت في تصوير المسلسل ويتبقى لها ما يقرب من يومين تصوير، مستطردة: "هناك بعض المشاهد التي نقوم بالمناقشة فيها من جانب المؤلف أو المخرج وهو شيء إيجابي لتقديم عمل جيد للجمهور"، ومؤكدة أنها سعيدة بمشاركتها مع المخرج أحمد حسن والنجمة كندة علوش عقب عودتها مرة أخرى.واختتمت: "عملت مع المخرج أحمد حسن من قبل في برنامج حكاية كل بيت وعرض على شاشة قناة دي إم سي"؛ مشيرة إلى أنها سعيدة باختيارها من جانب محمد نبيل منيب، وهو صديقي من المعهد العالي للفنون المسرحية وسعيدة بالعمل مع كافة صناع العمل بالكامل.