الانتهاء من إنشاء طريق تبادلي جديد في الإسماعيلية (فيديو)

أعلن المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، عن الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع إنشاء وفتح طريق محورى تبادلى جديد يربط من منطقة فم ترعة السويس بداية من بر أيسر ترعة الإسماعيلية، وصولًا إلى منطقة كوبرى الدريسة، والربط مع طريق السويس الزراعى وبطول 5و2 كيلومترا وبعرض 12 مترا منها 8 متر رصف أسفلت بتكلفة مالية تتجاوز 5و6 مليون جنيها.ويخدم هذا الطريق قريتى الضبعية وعين غصين وأكثر من 150 تابعا بتلك المنطقة، ويستهدف فتح طريق جديد لتسهيل حركة مرور المركبات وتحقيق سيولة الحركة للمواطنين والأهالى وربط قرى مركز ومدينة الإسماعيلية بقرى وقطاع مركز ومدينة فايد.