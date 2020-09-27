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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هيثم الحاج علي: مبيعات الهيئة تأثرت بقوة جراء جائحة كورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:58 م
هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي
ايهاب مصطفى
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قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مبيعات الهيئة تأثرت بقوة في الفترة السابقة جراء جائحة كورونا، وبعد عودة كل شيء للعمل بطاقته القصوى قمنا بالعودة تدريجيًا، لذلك فإن نسبة المبيعات أقل بكثير من مثيلاتها في الأعوام السابقة، وتصل إلى 30%.

وأضاف "الحاج علي" في تصريح خاص لـ"الدستور": "كورونا أثرت على كل القطاعات، والأهم أنه خلال الشهر الماضي بدأنا فتح منافذ البيع والمطابع تعمل بقوة، وقمنا بالإعداد للمعارض في الفترة القادمة أيضًا، ولدينا معرض الإسكندرية المقبل بعد عدة أيام.

وتابع الحاج علي: "أما خطة النشر فلدينا خطة نشر مستديمة تعطلت قليلا وحدثت نسبة من التراكم، ولكننا نعمل الآن بطاقة أعلى لكي نصل لمعدل أعلى ونصل إلى أن تكون دورة الكتاب 6 أشهر، ولكن هناك خطة نشر دائمة وتحدث بشكل ربع سنوي.

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الثقافة

هيثم الحاج علي: مبيعات الهيئة تأثرت بقوة جراء جائحة كورونا

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