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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على موعد التقديم للكليات 2020-2021

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:34 م
التقديم للكليات
التقديم للكليات
ريم محمود
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ننشر موعد التقديم للكليات 2020-2021 فأسابيع قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد فى الجامعات على مستوى جمهورية مصر العربية ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي فى 17 أكتوبر المقبل حسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 20202021، وقد بدأ الطلاب فى التقديم للكليات، فى هذا السياق ترصد الدستور كافة المعلومات التى يجب أن يعرفها الطالب أثناء التقديم.

الاوراق المطلوبة عند موعد التقديم للكليات

وفقًا لما أعلنته الجامعات فإن الاوراق المطلوبة هى: صورة لبطاقة الرقم القومى للطالب، وصورة بطاقة للرقم القومى الخاص بولى الأمر، عدد 2 شهادة ميلاد حديثة مميكنة، وعدد١٠ صور شخصية مقاس ٤×٦، استمارة ٢ جند للطلاب من الذكور، استمارة ٦ جند للطلاب الذكور مواليد بعد عام ٢٠٠١، صورة من رقم جلوس الطالب، بالاضافة إلى ملف بلاستيكى يضع الطالب فيه جميع الأوراق بعاليه.

ضرورة بطاقة الترشيح 

وشددت الجامعات على أمرين لا يمكن الاستغناء عنهم أثناء التقديم وهما بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب للكلية والتى تم طباعتها من مكتب التنسيق بالاضافة إلى صورة أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها أخرى تكون متوفرة مع الطالب لانه يحتاجها بالاضافة إلى البطاقة الشخصية الخاصة بالطالب لابد وأن تكون متواجدة معه.
مراحل التنسيق
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي فقد أعلنت الوزارة حتى الآن نتائج المراحل الاولى والثانية والثالثة من التنسيق وأعلنت الوزارة أيضًا عن قواعد تقليل الاغتراب والنقل بيم الكليات وذلك عبر الطريقة الالكترونية من خلال بوابة الحكومة المصرية.

 موعد التقديم للكليات

وفي العام الدراسي الجديد 2020-2021 تعمل الكليات على استلام أوراق تقديم الطلاب في أول أسبوعين من شهر أكتوبر بالنسبة للناجحين في الدور الأول، أما طلاب الدور الثاني والدبلومات الفنية فستستمر حتى نهاية الشهر، وذلك وفقًا لما لأعلنته بعض الكليات على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية أبرزها جامعة عين شمس وجامعة القاهرة.

شهادة التجنيد
شددت بعض الجامعات أن أثناء التقديم للكليات لا ينسي البنين شهادة 6 جند لتأجيل الطلب للخدمة العسكرية وأن الاوراق المطلوبة للكليات بجانبها أصل شهادة الثانوية العامة بالاضافة إلى تقديم صور حديثة للطالب وليس قديمة.

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