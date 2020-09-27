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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:08 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، أعمال استكمال تطوير المبنى الإداري والورش بوحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة إجمالية بلغت 650 ألف جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمشروعات والوحدات التابعة لها، ورفع كفاءتها وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بها.

رافقه خلال الجولة التفقدية خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة ومهندسو الوحدة والعاملون بها.

وتفقد محافظ أسيوط المبنى الإداري الذي تم تطويره وتفقد حجراته بعد الانتهاء من تطويرها واستكمال أعمال الكهرباء والصيانة والدهانات، كما تفقد بعض ورش الصيانة المبنى بالدور الأرضي، واستمع إلى شرح من مدير وحدة الإنقاذ السريع لأعمال التطوير التي تمت، فضلًا عن تركيب منظومة كاميرات تعمل بالطاقة الكهربائية والشمسية لضمان وكفاءة عملها بصفة مستمرة.

وفي نهاية الجولة التقى المحافظ العاملين بالوحدة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين سير العمل بالوحدة، واطمأن على جودة وكفاءة المعدات والسيارات بالوحدة متفقدًا اللوادر والأوناش والحفارات والقلابات المتنوعة بالوحدة.

وشدد المحافظ على ضرورة تلافي جميع الملاحظات في أعمال التطوير ومراجعة جميع الأعمال قبل استلامها من الشركة المنفذة لضمان جودة الأعمال، والالتزام بكافة المواصفات الفنية للأعمال، كما شدد على استمرار أعمال الصيانة للمعدات بصفة مستمرة للحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة من المعدات الموجودة وترشيد الاستهلاك حفاظًا على المال العام، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تعظيم الموارد الذاتية وتنميتها وتدريب العناصر البشرية بالوحدة بصفة مستمرة لاكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة؛ لتشغيل وصيانة المعدات والتعامل مع كافة المعدات والسيارات الموجودة.
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،
محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،
محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

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