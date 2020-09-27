بين الرعب والفانتازيا.. 5 أفلام تظهر قريبا في السينمات

يستعد عدد من صناع الأعمال الفنية، لطرح عدد من الأعمال السينمائية، بعدما الكشف عن البوسترات التشويقية تمهيدًا لعرضها في صالات السينما قريبًا.فأصدر صناع فيلم "الخطة العايمة" البوستر التشويقي والذي أظهر بطلي العمل وهما "عميان" تمهيًدا لعرضه في السادس من أكتوبر المقبل، وهو العمل الذي تدور قصته حول سرقة بنك بطريقة كوميدية وهو من بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبدالجليل بيومى فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.فيما كشف الفنان رامز جلال عن بوستر فيلمه الجديد "أحمد روتردام" عن البوستر التشويقي للعمل، واحتوى على شكل مرعب لبطل العمل محمولا بعبارة "لا تخافوا لكن هزروا" دون الكشف عن موعد طرحه، وهو من بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، حمدي الميرغني ومن إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.وكشف صناع فيلم "حظر تجول" للفنانة إلهام شاهين عن البوستر التشويقي الخاص بالعمل، الذي سوف يشارك ضمن الأفلام الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته المنتظر اقامتها أكتوبر المقبل، حيث حمل البوستر المحتوى الخاص بقصته حول سيدة تعاني في إحدى ليالي حظر التجوال، وهو من بطولة الهام شاهين وأمينة خليل وأحمد حاتم ومن إخراج أمير رمسيس.وكشف صناع فيلم "موسى" للنجم كريم محمود عبدالعزيز عن البوستر التشويقي الخاص بالعمل، والذي تناول شكل روبوت وهو الأساس في القصة التي تحتوي على مغامرات قائمة على عامل الفانتازيا، وهو العمل الذي يشارك في بطولته اياد نصار ومن إخراج بيتر ميمي.أما فيلم "عمار" الذي يلعب بطولته شريف سلامة وأيمان العاصي، فقد حمل البوستر طريقة مرعبة للكشف عن ملامح قصته التي تتناول قصة أسرة تعيش في منزل ملعون وهو من إخراج محمود كامل.