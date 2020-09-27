مقتل شاب سوري على يد حرس الحدود التركي

قتل شاب سوري، اليوم الأحد، برصاص حرس الحدود التركي "الجندرما" خلال محاولته عبور الحدود من ريف تل أبيض شمالي الرقة.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية قتلت الشاب السوري خلال محاولته دخول الأراضي التركية من قرية تل نص في ريف تل أبيض شمالي الرقة، مشيرا إلى أن الشاب ينحدر من قرية البوعمر في ريف دير الزور الشرقي.وقال المرصد السوري إن قوات حرس الحدود التركي قتلت 453 مدنيا سوريا، من بينهم 80 طفلا دون الثامنة عشرة، و44 مواطنة فوق سن الـ18 وذلك منذ بداية الثورة في 2011.