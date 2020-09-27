بوتاس يفوز بسباق جائزة روسيا الكبرى لـ«فورمولا1-»

وبدأ بوتاس السباق من المركز الثالث لكنه نجح في تخطي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في البداية وبسهولة حقق الفوز التاسع في مسيرته وفوزه الثاني في الموسم الحالي بعد الفوز بالجولة الافتتاحية في النمسا.





توج الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بلقب سباق جائزة روسيا الكبرى اليوم الأحد في سوتشي ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-.وتمكن بوتاس من المحافظة على هيمنة مرسيدس في سوتشي؛ حيث فاز الفريق الألماني بجميع نسخ السباق منذ 2014 بإجمالي سبعة انتصارات متتالية على المضمار البالغ طوله 5.848 كم.وقال بوتاس: "مرة أخرى كنت في هواء نقي، السرعة كانت رائعة، أنا لا أستسلم أبدا، كان يوما جيدا، احتاج فقط إلى المحاولة والمحافظة على قوتي الدافعة، مازال هناك عدة سباقات قبل نهاية الموسم".وقلص بوتاس الفارق الذي يفصله عن هاميلتون في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين إلى 44 نقطة.وحل فيرستابن ثانيا في سباق سوتشي الذي شهد حضور حوال 30 ألف مشجع، وهو أكبر حضور جماهيري في الموسم الحالي لفورمولا1- الذي تأثر كثيرا بفعل جائحة كورونا.وحل سيرخيو بيريز في المركز الرابع يليه دانييل ريتشاردو في المركز الخامس، ثم شارل لوكلير في المركز السادس واستيبان اوكون في المركز السابع ودانييل كفيات في المركز الثامن وبيير جاسلي في المركز التاسع والكسندر البون في المركز العاشر.ويستأنف موسم فورمولا1- نشاطه يوم 11 اكتوبر المقبل عبر سباق جائزة ألمانيا الكبرى.