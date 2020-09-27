إيبارشية طيبة للكاثوليك تعلن بدء الدراسة بالمعهد اللاهوتي
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:56 م
جرجس صفوتطباعة
أعلن معهد التربية الدينية بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك برعاية الأنبا عمانوئيل عياد مطران كرسي طيبة للأقباط الكاثوليك، عن بدء الدراسة للعام الأكاديمي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، حيث يبدأ معهد الأقصر يوم الجمعة ٢ أكتوبر ٢٠٢٠، وفرع أسوان يوم الخميس ٨ أكتوبر ٢٠٢٠.
وأفاد مركز الكنيسة الإعلامي بأنَّ المعهد يهدف إلى تعميق الإيمان وإنماء الثقافة الدينية عن طريق دراسة "الكتاب المقدس - العقيدة - اللاهوت الأدبي - الليتورجيا - تاريخ الكنيسة - هوية الكنيسة - علم النفس - تعليم الكنيسة الاجتماعي - حوار الأديان - الوسائل التربوية - من واقع الحياة"، كما أن السنة الرابعة تتمتع بالتدريب العملي تحت إشراف منشطين من هيئة التدريس.
وأفاد مركز الكنيسة الإعلامي بأنَّ المعهد يهدف إلى تعميق الإيمان وإنماء الثقافة الدينية عن طريق دراسة "الكتاب المقدس - العقيدة - اللاهوت الأدبي - الليتورجيا - تاريخ الكنيسة - هوية الكنيسة - علم النفس - تعليم الكنيسة الاجتماعي - حوار الأديان - الوسائل التربوية - من واقع الحياة"، كما أن السنة الرابعة تتمتع بالتدريب العملي تحت إشراف منشطين من هيئة التدريس.