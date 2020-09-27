الليلة.. حمادة هلال وآيتن عامر من ضيوف أمير كرارة في «سهرانين»

يستضيف الفنان أمير كرارة كلًّا من الفنانة آيتن عامر والفنان حمادة هلال في حلقة، اليوم الأحد، من برنامج "سهرانين" عبر شاشة ON في تمام الحادية عشرة مساءً.وكانت القناة طرحت "برومو" الحلقة، وظهرت خلاله الفنانة آيتن عامر والفنان حمادة هلال، ليتحدثا عن كواليس حياتهما الشخصية والفنية، وتستعرض آيتن مواهبها في الغناء بمشاركة حمادة هلال وأمير كرارة.وحقق برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة نجاحًا كبيرًا؛ حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 86 مليون متابع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019، وهو عبارة عن سهرة يتناولها أمير كرارة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة وللتحدث عن أبرز أعمال النجوم.