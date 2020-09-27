البابا فرنسيس يُصلّي من أجل السلام في القوقاز

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا فرنسيس الأول المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد بلغتني أخبار مقلقة عن اشتباكات في منطقة القوقاز. أصلّي من أجل السلام في القوقاز وأطلب من الأطراف المتنازعة أن تقوم بتصرفات ملموسة لحسن النية والأخوة، يمكنها أن تؤدي إلى حل المشاكل ليس باستخدام القوة والسلاح، وإنما من خلال الحوار والمفاوضات. لنصلِّ معًا في صمت من أجل السلام في القوقاز".وأضاف: "تحتفل الكنيسة اليوم باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين. أحيي اللاجئين والمهاجرين الحاضرين هنا في الساحة، المجتمعين حول النصب التذكاري "Angeli senza saperlo"، لقد أردت هذا العام أن أكرس رسالتي للنازحين الداخليين، الذين أُجبروا على الهروب كما حدث ليسوع وعائلته: "مجبرون على الهروب على مثال يسوع"، هكذا هم النازحون والمهاجرون. ونوجّه بشكل خاص لهم وللذين يساعدونهم فكرنا وصلواتنا".وتابع: "يصادف اليوم أيضًا اليوم العالمي للسياحة. لقد أصاب الوباء هذا القطاع المهم للعديد من البلدان. أوجه تشجيعي للعاملين في مجال السياحة، وخاصة للشركات العائلية الصغيرة والشباب. أتمنى أن يتمّ تخطي جميع المشاكل والصعوبات الراهنة".