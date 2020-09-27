يتزعمه طلاب.. القبض على تشكيل عصابي لسرقة المحلات بالمنيا

نجحت وحدة مباحث مركز العدوة شمال محافظة المنيا، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة المحلات التجارية.كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بورود عدة بلاغات بتعرض محلات للسرقة بمركز العدوة.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال، والرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة لفحص البلاغ، حيث تبين قيام 3 أشخاص "م. ع" 17 سنة، وشقيقه "حمادة" 21 سنة طالب، ونجل عمومتهم "ع. ر" جميعهم طلاب، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المحلات بقرية الشيخ مسعود، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.