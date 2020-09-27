عوض: الإسراع في عودة نشاط البناء خطوة إيجابية لانعاش الاقتصاد

قال أحمد حسام عضو، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، رئيس شركة هوجر للإنشاءات والتعمير، إن الإسراع في وضع اشتراطات البناء الجديدة وعودة النشاط مجددًا خطوة إيجابية لتحسين مناخ الاستثمار وإنعاش الاقتصاد بما يخدم التنمية الاقتصادية والعمرانية.أشاد عوض بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول موقفه من طول فترة توقف البناء لمدة 6 أشهر، مؤكدًا الانتهاء من حصر وتقنين المخالفات القديمة من خلال حزمة التيسيرات الأخيرة يحافظ على حقوق الدولة في القضاء على عودة العشوائيات وحسم المخالفات لصالح جميع الأطراف وإصلاح منظومة التراخيص.وأضاف عوض أن حديث الرئيس ينم عن مدى وعي القيادة السياسية، وتفهّمها لأهمية قطاع المقاولات والتشييد والبناء والاستثمار العقاري ومساهمته في النمو الاقتصاد.أشار إلى أن قطاع المقاولات من أهم القطاعات التي تنعش العديد من الصناعات المرتبطة بها، لافتًا إلى الآثار السلبية من طول فترة توقف أعمال البناء على جميع القطاعات الحيوية بالدولة.