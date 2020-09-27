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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس طبيب الحميات المتحرش 15 يومًا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:56 م
حبس طبيب الحميات
حبس طبيب الحميات
نجلاء فتحي
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جدد المستشار قاضي المعارضات بمحكمة جنح بني مزار شمال محافظة المنيا، حبس طبيب الحميات المتهم بالتحرش بمريضة، 15 يوما مجددًا على ذمة القضية.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها تفيد تعرضها للتحرش ومحاولة اغتصاب على يد طبيب حميات يدعى (ع. ف) أثناء توقيعه الكشف عليها، وفوجئت بالاقتراب منها والتحرش بها محاولا اغتصابها، إلا أنها صرخت وطلبت الاستغاثة، وتمكنت من إنقاذ نفسها، وذهبت إلى مركز شرطة بني مزار وحررت محضرا ضد الطبيب المتحرش.

وعلى الفور تمكن الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز، وبتوجيهات العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والعقيد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال، من ضبط الطبيب المتحرش وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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