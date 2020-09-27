البابا ثيؤدوروس يترأس إكليل ابنة أحد كبار رجال كنيسة الروم

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن صاحب الغبطة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، ترأس صلاة إكليل ابنة المتقدم في الكهنة الأيكومونس الكسيوس عبدالله الآنسة الكسندرا على الدكتور رامز فهمي.أضاف نيقولا، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ذلك في كنيسة والدة الإله العذراء مريم في مصر الجديدة بالقاهرة بمُشاركته والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والمتروبوليت نيفون مطران بورسعيد، ومساعدة الآباء كهنة القاهرة.