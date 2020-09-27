الكنيسة الكلدانية تُهنئ العائلة المنصورية بعيد القديس منصور

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه بمناسبة عيد القديس مار منصور دو بول تتقدم إيبارشية القاهرة الكلدان في مصر بالتهاني للأسرة المنصورية لتعيش روحانية الخدمة.أضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "كما نثمّن دور ابن كنيستنا السيد كريم شيخو Cheikho Karim Albert لاهتمامه بتصنيع وتلوين 25 تمثالًا للقديس مار منصور".