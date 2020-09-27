تعليم الغربية يعقد اجتماعًا لأعضاء اللجنة العامة والفرعية لفصول الخدمات

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا لأعضاء اللجنة العامة والفرعية لفصول الخدمات المسائية، بحضور مندوب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وأمين اللجنة العامة للخدمات.تناول الاجتماع بيان الطلاب المقبولين بفصول الخدمات المسائية للعام الدراسي 2020 2021، بناء على الحد الأدنى للقبول والمحدد بقرار محافظ الغربية بحد أدنى 210 درجات.وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على الفئات المعفاة من سداد المصروفات بالقرار الوزاري 45 لسنة 2020، والقرار الوزاري 155 لسنة 2020، وكذلك الإعفاءات الخاصة بأبناء العاملين بالتربية والتعليم من رسوم الخدمات والتي تشمل الموجودين بالخدمة أو المحالين للمعاش أو المتوفين، وكيفية تحديد فئة الإعفاء والمستندات المطلوبة لذلك.وأكد "حسن" خلال الاجتماع ضرورة صرف مستحقات العاملين بفصول الخدمات عن العام الماضي 2019 2020 وسرعة إعداد الكشوف اللازمة لذلك لسرعة صرف المستحقات، وذلك بعد أن انتهت المديرية من صرف كافة المستحقات من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.