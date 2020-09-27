رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم الغربية يعقد اجتماعًا لأعضاء اللجنة العامة والفرعية لفصول الخدمات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:36 م
المهندس ناصر حسن
المهندس ناصر حسن
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا لأعضاء اللجنة العامة والفرعية لفصول الخدمات المسائية، بحضور مندوب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وأمين اللجنة العامة للخدمات.

تناول الاجتماع بيان الطلاب المقبولين بفصول الخدمات المسائية للعام الدراسي 2020 2021، بناء على الحد الأدنى للقبول والمحدد بقرار محافظ الغربية بحد أدنى 210 درجات.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على الفئات المعفاة من سداد المصروفات بالقرار الوزاري 45 لسنة 2020، والقرار الوزاري 155 لسنة 2020، وكذلك الإعفاءات الخاصة بأبناء العاملين بالتربية والتعليم من رسوم الخدمات والتي تشمل الموجودين بالخدمة أو المحالين للمعاش أو المتوفين، وكيفية تحديد فئة الإعفاء والمستندات المطلوبة لذلك.

وأكد "حسن" خلال الاجتماع ضرورة صرف مستحقات العاملين بفصول الخدمات عن العام الماضي 2019 2020 وسرعة إعداد الكشوف اللازمة لذلك لسرعة صرف المستحقات، وذلك بعد أن انتهت المديرية من صرف كافة المستحقات من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

وزير البترول: مصر ستكتفى من البنزين والسولار فى 2023

السيسي يوجه بمواصلة صرف 500 جنيه «منحة العمالة غير المنتظمة» حتى نهاية العام

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

image description

انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بحضور رئيس جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

قادرون على كورونا.. كيف نجحت الدولة في السيطرة على الفيروس؟

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

نزلها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بالتفصيل

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

«دموع وبكاء» في وداع المنتصر بالله (فيديو)

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

السبت.. افتتاح معرض «نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري» بالهناجر

بعد رحيل أبو البنات.. مسرحية العالمة باشا تتصدر محركات البحث

احتفالية لتأبين سمير الإسكندراني على مسرح «الجيزة»

بعد توقف 8 أشهر.. عبدالدايم تتابع استعدادات تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية