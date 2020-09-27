التعاون الخليجى يدعو لحل الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان سلميًا

دعا أمين مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأحد، أرمينيا وأذربيجان لحل النزاع بينهما بشكل سلمي.ونقلت قناة العربية تصريحات الحجرف، بالتزامن مع إعلان إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه عن مقتل 16 جنديا وإصابة 100 جندي أرميني في قتال مع قوات أذربيجان.ودعت مصر أيضا الدولتين إلى ضبط النفس ووقف التصعيد، ودعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، المجتمع الدولي، إلى ضمان عدم تورط تركيا في نزاع أرمينيا مع أذربيجان بشأن إقليم ناغورني- كاراباخ المتنازع عليه، وذلك في الوقت الذي تعلن فيه تركيا انحيازها للجانب الأذري على العكس من الاتجاه الدولي لتهدئة الطرفين وتحفيزهما للعودة إلى طاولة المفاوضات.