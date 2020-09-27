بريطانيا تعتقل شخصًا يشتبه فى تمويله سلاحا قتل به شرطى جنوبى لندن

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اعتقال رجل في مدينة "نورويتش" بإنجلترا، اليوم الأحد، وذلك بعد الاشتباه في تمويله السلاح الذي استخدمه محتجز في مقتل ضابط الشرطة مات راتانا، والذي لقي حتفه في قسم شرطة مدينة "كرويدون" جنوبي لندن يوم الجمعة الماضي.وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية دون مزيد من التفاصيل.يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل قد أعربا عن خالص تعازيهما لذوي الشرطي وحزنهما لمقتل الضابط الذي لقي حتفه أثناء تأدية عمله.