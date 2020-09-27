6 فئات أكثر احتياجا له.. كل ما تريد معرفته عن لقاح الأنفلونزا الموسمية

ما هو لقاح الأنفلونزا؟

من الذي يحصل عادة على لقاح الانفلونزا؟

كيف يعمل لقاح الأنفلونزا؟

• ما مدى فعالية ذلك؟

أعلنت وزارة الصحة في الأيام القليلة الماضية أنه سيتم توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية فى عدد من المنافذ حتى لا يتم الخلط بينه وبين فيروس كورونا، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.تنتشر الأنفلونزا كل شتاء وتبلغ ذروتها بشكل عام في ديسمبر ويناير، هذا يعني أن الكثير من الناس يمرضون في نفس الوقت تقريبًا، ويقدم إلى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر المشاكل إذا أصيبوا بالإنفلونزا تطعيمًا ضد الفيروس للمساعدة في حمايتهم.- البالغين 65 وما فوق- الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة (بما في ذلك الأطفال في الفئات المعرضة للخطر من ستة أشهر من العمر)- النساء الحوامل- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و3 أعوام- الأطفال في المدرسة الابتدائية- العاملون الصحيون أو العاملون في مجال الرعاية الاجتماعية في الخطوط الأمامية.وفقًا لـ NHS، فإن لقاح الأنفلونزا يحفز جهاز المناعة في الجسم لصنع أجسام مضادة لمهاجمة فيروس الأنفلونزا، والأجسام المضادة عبارة عن بروتينات تتعرف على الجراثيم وتكافحها مثل الفيروسات التي غزت دمك.إذا تعرضت لفيروس الإنفلونزا بعد تلقيك اللقاح، فسيتعرف جهازك المناعي على الفيروس وينتج على الفور أجسامًا مضادة لمكافحته، وقد يستغرق الأمر من 10 إلى 14 يومًا.ستحتاج أيضًا إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام لأن الأجسام المضادة التي تحميك من الإنفلونزا تتراجع بمرور الوقت، كما يمكن أن تتغير سلالات الإنفلونزا من سنة إلى أخرى.لقاح الإنفلونزا هو أفضل حماية لدينا ضد ما لا يمكن التنبؤ به، وتنص بعض الدراسات أن اللقاح لن يوقف جميع فيروسات الأنفلونزا وقد يختلف مستوى الحماية، لذلك لا يعد ضمانًا بنسبة 100٪ أنك ستكون خاليًا من الأنفلونزا.