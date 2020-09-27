أكل المدرسة.. طريقة عمل مخبوزات بالجبنة الفيتا
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:30 م
إسلام جمالطباعة
ابتكرت الشيف عظيمة حمدي طريقة جديدة في أكل المدرسة لتحضير المخبوزات الجبنة في المنزل مع قرب افتتاح المدارس؛ حيث يعد الباتية، شريك رسمي لطلاب المدارس.
وتسعى الكثير من الأمهات إلى شراء "الباتية" من المخابز، الأمر الذي قد يشكل خطرا على صحة الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا.
كيلو دقيق
نصف كوب سمن
نصف كوب قشطة
ملعقة صغيرة بكينج بودر
ماء أو لبن دافئ للعجن
جبنة فيتا للحشو
ملعقة كبيرة من اليانسون
ربع كوب من اللبن البودرة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
خميرة فورية
نقوم بوضع السمن مع القشطة وتسخينه على النار ينخل الدقيق.
نضيف إليه المكونات الجافة والينسون نضع خليط السمن والقشطة الدقيق ونبدأ بالعجن جيدا.
نقوم بتقسيم العجين إلى شكل كور صغيرة الحجم نفرد كل كرة بمفردها على هيئة دائرة ونضع في وسطها حشوه جبنة الفيتا.
نقفل الدائرة على الجبنة ثم نكورها مرة أخرى مع رصها في صينية الخبز على ورق الزبده مع تركها حتى تخمر لمدة ساعة بعد ان تخمير ندهن الوجه بخليط البيض مع اللبن ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتم النضج وتقدم ساخن.
وتسعى الكثير من الأمهات إلى شراء "الباتية" من المخابز، الأمر الذي قد يشكل خطرا على صحة الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا.
مكونات المخبوزات بالجبنة
كيلو دقيق
نصف كوب سمن
نصف كوب قشطة
ملعقة صغيرة بكينج بودر
ماء أو لبن دافئ للعجن
جبنة فيتا للحشو
ملعقة كبيرة من اليانسون
ربع كوب من اللبن البودرة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
خميرة فورية
طريقة عمل مخبوزات بالجبنة بالخطوات
نقوم بوضع السمن مع القشطة وتسخينه على النار ينخل الدقيق.
نضيف إليه المكونات الجافة والينسون نضع خليط السمن والقشطة الدقيق ونبدأ بالعجن جيدا.
نقوم بتقسيم العجين إلى شكل كور صغيرة الحجم نفرد كل كرة بمفردها على هيئة دائرة ونضع في وسطها حشوه جبنة الفيتا.
نقفل الدائرة على الجبنة ثم نكورها مرة أخرى مع رصها في صينية الخبز على ورق الزبده مع تركها حتى تخمر لمدة ساعة بعد ان تخمير ندهن الوجه بخليط البيض مع اللبن ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتم النضج وتقدم ساخن.
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