أكل المدرسة.. طريقة عمل مخبوزات بالجبنة الفيتا

مكونات المخبوزات بالجبنة

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة بالخطوات





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ابتكرت الشيف عظيمة حمدي طريقة جديدة فيلتحضير المخبوزات الجبنة في المنزل مع قرب افتتاح المدارس؛ حيث يعد الباتية، شريك رسمي لطلاب المدارس.وتسعى الكثير من الأمهات إلى شراء "الباتية" من المخابز، الأمر الذي قد يشكل خطرا على صحة الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا.كيلو دقيقنصف كوب سمننصف كوب قشطةملعقة صغيرة بكينج بودرماء أو لبن دافئ للعجنجبنة فيتا للحشوملعقة كبيرة من اليانسونربع كوب من اللبن البودرةملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة سكرخميرة فوريةنقوم بوضع السمن مع القشطة وتسخينه على النار ينخل الدقيق.نضيف إليه المكونات الجافة والينسون نضع خليط السمن والقشطة الدقيق ونبدأ بالعجن جيدا.نقوم بتقسيم العجين إلى شكل كور صغيرة الحجم نفرد كل كرة بمفردها على هيئة دائرة ونضع في وسطها حشوه جبنة الفيتا.نقفل الدائرة على الجبنة ثم نكورها مرة أخرى مع رصها في صينية الخبز على ورق الزبده مع تركها حتى تخمر لمدة ساعة بعد ان تخمير ندهن الوجه بخليط البيض مع اللبن ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتم النضج وتقدم ساخن.