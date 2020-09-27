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مؤلفا «الخطة العايمة» ينشران صورة من كواليسه

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:46 م
فيلم الخطة العايمة
فيلم الخطة العايمة
حسين الجندي
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نشر أحمد عبدالوهاب وكريم سامي "كيمز" مؤلفا فيلم "الخطة العايمة" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" الخاصة بهم، صورة من كواليس العمل، وعلقوا "فيلم الخطة العايمة أول فيلم لينا كتبناه من 4 سنين وهايخرج للنور يوم 6 والصورة دي من أول جلسة عمل مع المخرج وأبطال الفيلم".

وتدور أحداث الفيلم حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص، لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي، الفيلم من إخراج معتز التوني وبطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن "توتة"، غادة عادل، عمرو عبدالجليل.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والعراق.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد عبدالوهاب وكريم سامي "كيمز"، مسرحية صباحية مباركة التي تعرض الآن على مسرح جراند نايل تاورز، كما ينتظران عرض مسرحية "اللوكاندة" مع أشرف عبدالباقي، كما ألفا الموسمين الخامس والسادس من مسرح مصر.

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