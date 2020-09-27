جهود أمنية مكثفة لكشف غموض سرقة شقة بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة قيام مجهولين بكسر باب شقة سكنية بقرية الشوبك مركز شبين القناطر، مستغلين عدم وجود أحد بالمنزل لحضور فرح عرس ابنة صاحب الشقة، وسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية وفروا هاربين.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من "ح. م. ع" 61 عاما بكسر باب الشقة محل سكنه وسرقة مبلغ مالى 80 ألف جنيه ومصوغات ذهبية على يد مجهولين بقرية الشوبك دائرة المركز وتحرر المحضر رقم 20304.وانتقل ضباط مباحث شبين القناطر بإشراف المقدم محمد فتحى رئيس مباحث المركز، وتبين أن مرتكبى الواقعة دلفو إلى سطح المنزل من أحد المنازل المجاورة.وبسؤال صاحب الشقة أقر أنه أغلق المنزل لإقامة عرس ابنته بإحدى القاعات المفتوحة، وفوجئ لدى عودته بكسر باب الشقة وسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بزوجته ومبلغ 80 ألف جنيه كانت داخل الدولاب.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.