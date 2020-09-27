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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

يوم كيبور.. اليهود يبدأون صيام الغفران مساء اليوم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:11 م
طقوس يوم كيبور
طقوس يوم كيبور
سارة شريف
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عند غروب شمس اليوم الأحد، يبدأ اليهود في إسرائيل وجميع أنحاء العالم صيام يوم الغفران، المعروف لديهم باسم "يوم كيبور"، الذي يستمر من غروب اليوم حتى بداية مساء غدٍ الاثنين، بواقع ٢٦ ساعة.

ومن المقرر أن تتعطل جميع وسائل الإعلام العبرية المقروءة والمسموعة والمرئية (صحف، قنوات، إذاعات، صفحات تواصل، مواقع.. إلخ) حتى الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الإثنين، بالإضافة إلى تعطل جميع وسائل المواصلات وجميع المؤسسات والهيئات.

حيث يعتبر يوم كيبور في الشريعة اليهودية يوم عطلة كاملة، يحظر فيه كل ما يحظر على اليهود في أيام السبت أو الأعياد الرئيسية، مثل الشغل، إشعال النار، الكتابة بقلم، تشغيل السيارات وغيرها، ولكنه توجد كذلك أعمال تحظر في يوم كيبور بشكل خاص، مثل تناول الطعام والشرب، الاغتسال والاستحمام، المشي بالأحذية الجلدية، ممارسة الجنس وأعمال أخرى بهدف التمتع.. وبينما تعتبر أيام السبت والأعياد الأخرى فرصا للامتناع عن الكد وللتمتع إلى جانب العبادة، يعتبر يوم كيبور فرصة للعبادة والاستغفار فقط.

يعتبر يوم كيبور أقدس الأيام في الأعياد والشعائر الدينية اليهودية، التي يتبعها اليهود غير المتدينين أيضا، خاصة في إسرائيل، وعدم الصيام في يوم كيبور هو إحدى الدلائل الرئيسية على ترك الدين بشكل تام أو على الانتماء إلى اليهود العلمانيين، إذ كانت هذه الوصية الدينية ذات أهمية كبيرة في نظر اليهود "التقليديين"، أي اليهود الذين يتبعون وصايا الدين بشكل جزئي.

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