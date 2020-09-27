منح ودعم كامل.. كيف أنقذ السيسى العاملين فى السياحة؟

دعم العمالة غير المنتظمة

إعانة للعاملين في قطاع السياحة

تجديد صرف دعم العمالة غير المنتظمة

إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية

تمويل البنوك للمنشآت السياحية

كانت السياحة في مصر على وشك الانهيار على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المبادرات ساهمت بشكل كبير في تلافي كامل تداعيات الجائحة العالمية على القطاع الكبير.تضمن دعم الحكومة المصرية العمالة غير المنتظمة، العاملين في قطاع السياحة أيضا، عن طريق تخصيص منحة للمتضررين منهم جراء تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا، والتي استفاد منها حوالي 1.6 مليون عامل.صرف صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، إعانات للعاملين بقطاع السياحة، حيث سيتم صرف الإعانات لإجمالي العمالة المؤمن عليها، بحد أدنى 600 جنيه وأقصى 1765 جنيها للفرد شهريا، بإجمالي وصل لـ2.4 مليار جنيه.وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بتجديد صرف منح دعم العمالة غير المنتظمة والعاملين بقطاع السياحة لحين عودة السياحة والتعافي بالكامل من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.أمر الرئيس السيسي بإسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، في إطار دعم السياحة في ظل أزمة كورونا.أمر الرئيس السيسي في اجتماع بتاريخ 6 أبريل 2020، البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.